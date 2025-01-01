Staffel 1Folge 14
Emily Erdbeer - Neues aus Bitzibeerchenhausen
Folge 14: Der Stromausfall
22 Min.
Als in Bitzibeerchenhausen der Strom ausfällt, hat Orangella Angst, dass draußen in der Dunkelheit sogenannte Gelumpegeister ihr Unwesen treiben.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Wildbrain