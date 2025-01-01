Staffel 1Folge 17
Emily Erdbeer - Neues aus Bitzibeerchenhausen
Folge 17: Aus Klein wird Groß
22 Min.
Himbeertörtchen findet eine Möglichkeit, die Beerchins so groß wie Emily und ihre Freunde zu machen. Doch dann bricht das Chaos aus.
Emily Erdbeer - Neues aus Bitzibeerchenhausen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Wildbrain