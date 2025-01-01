Staffel 1Folge 16
Emily Erdbeer - Neues aus Bitzibeerchenhausen
Folge 16: Die Manieren-Mamsell
22 Min.
In Bitzibeerchenhausen soll mal wieder das Bitzibeerchen-Meisterschaftswettrennen stattfinden. Bonnie lernt die Regeln auswendig und nervt die anderen damit.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Wildbrain