Staffel 1Folge 19
Erster FrostJetzt kostenlos streamen
Emily Erdbeer - Neues aus Bitzibeerchenhausen
Folge 19: Erster Frost
22 Min.
Beim Wichteln verschenkt Bonnie ein großes, dickes Buch, das Zitronella, die es erhält, überhaupt nicht gefällt. Das Geschenk wechselt mehrmals die Hände.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Emily Erdbeer - Neues aus Bitzibeerchenhausen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Wildbrain