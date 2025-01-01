Zum Inhalt springenBarrierefrei
Emily Erdbeer

Staffel 4Folge 1
Alles tanzt!

Emily Erdbeer

Folge 1: Alles tanzt!

22 Min.

Die Erdbeeren im Erdbeerland sind fast reif zur Ernte. Alle freuen sich darauf. Doch auch Pasteten Ede hat ein Auge auf die prallen roten Beeren geworfen und entwickelt einen Plan, wie er die Felder allein abpflücken kann.

WildBrain

Emily Erdbeer

