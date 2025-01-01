Staffel 4Folge 10
Emily Erdbeer
Folge 10: Die Rettung des Bauernhofs
22 Min.
Emily bekommt von ihrer Freundin Karlotta Karamell einen Brief. Sie schreibt, dass sie ihren Bauernhof nicht mehr länger behalten kann, und Emily beschließt, Karlotta zu helfen.
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX