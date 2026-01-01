Emily Erdbeer
Emily Erdbeer
Emily Erdbeer wohnt im herrlichen Erdbeer-Land, wo es duftende rote Beeren regnet. Zusammen mit ihren Freundinnen Kiara Kuchen und Hanni Himbeer erlebt sie spannende Abenteuer.
Emily Erdbeer erlebt viele Abenteuer
Die kleine Emily ist ein niedliches Mädchen. Sie lebt gemeinsam mit ihren Freund*innen im malerischen Erdbeerland, ein Land in dem riesige Erdbeeren wachsen. Dort erleben Emily und ihre guten Freund*innen Abenteuer. Denn eines ist klar: Ob in ihrem großen Erdbeerhaus oder in der großen Welt - mit Emily ist immer etwas los.
Magische Abenteuer im Erbeerland
So möchte Emily zum Beispiel mit ihrer Katze Schnurr-Schönchen ein Picknick auf dem Eisbecher-Berg machen. Das Kätzchen freut sich schon sehr auf den Ausflug. Doch während der Ausflugstag näher rückt, hören die beiden plötzlich ein Jaulen im Regen. Emily entdeckt ein Hundebaby und möchte dem kleinen Tier natürlich helfen. Als das Hündchen sich aber länger bei Emily einnistet, fühlt sich Schnurr-Schönchen vernachlässigt. Und dann vergisst Emily auch noch den Ausflug...
In einer anderen Folge spielen die Bewohnenden des Erdbeerlandes an einem schönen Tag mit ihren liebsten Haustieren. Da wird Emilys Freundin Pfefferminz-Diva ganz eifersüchtig auf die vielen Tricks, die die anderen Haustiere aufführen können. Dabei weiß sie doch, dass ihr Haustier das Beste in der ganzen großen Welt ist. Das möchte sie jetzt aber auch beweisen. Deshalb schlägt sie einen Wettstreit vor, um festzustellen, welches Haustier das Beste ist. Ob das gut gehen kann?
Emily Erdbeer - von Grußkarte bis TV-Serie
Emily Erdbeer und ihre Katze wurden bereits 1977 von Muriel Fahrion als Grußkartenmotiv entworfen. 32 weitere Figuren kamen hinzu und wurden alle nach Desserts oder Früchten benannt. Bald wurden Emily Erdbeer und ihre Freund*innen dann auch zu Puppen - wobei die Haare der Puppen immer mit dem passenden Duft zum Namen der Figur versehen wurden. Die Produkte rund um Emily Erdbeer wurden danach immer weiter ausgeweitet und die Beliebtheit der Produkte stieg rasant an.
Zwischen 1980 und 1985 bekamen Emily Erdbeer und ihre Freund*innen jährlich ein Zeichentrickfilm gewidmet. 2003 wurden die Figuren neu designt und es wurde sowohl die Fernsehserie als auch weitere Kinofilme geplant.
Liste der Emily Erdbeer Filme
1980: Emily Erdbeer (Strawberry Shortcake)
1981: Strawberry Shortcake in Big Apple City
1982: Strawberry Shortcake: Pets on Parade
1983: Strawberry Shortcake: Housewarming Surprise
1984: Strawberry Shortcake and the Baby Without a Name
1985: Strawberry Shortcake Meets the Berrykins
2003: Strawberry Shortcake: Meet Strawberry Shortcake
2006: Strawberry Shortcake: A World of Friends
2006: Emily Erdbeer – Süße Träume (Strawberry Shortcake: The Sweet Dreams)
2009: The Strawberry Shortcake Movie: Sky's the Limit
Während die Filme nicht alle für Deutschland übersetzt wurden, ist die Serie komplett auf Deutsch verfügbar. Die niedlichen Geschichten sind dabei für Kinder eine traumhafte Unterhaltung. Vor allem weil die Handlung immer wieder von passenden Gesangseinlagen unterbrochen wird. Das ist für Kinder ein riesiger Spaß.
Die Folgen der Serie rund um Emily Erdbeer und ihre Freund*innen kannst du auf Joyn online anschauen. Erlebe erdbeerige Abenteuer mit Emily Erdbeer - ganz einfach online und kostenlos.
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