Staffel 4Folge 3
Talent ist nicht allesJetzt kostenlos streamen
Emily Erdbeer
Folge 3: Talent ist nicht alles
22 Min.
Emily und ihre Freundinnen beschließen, bei einer Talentshow mitzumachen. Sie wollen als Band auftreten und geben sich den Namen "Erdbeer Jam". Unglücklicherweise sind alle Mädchen so sehr mit sich, ihrem Instrument und ihrer Stellung in der Band beschäftigt, dass sie ganz vergessen, dass Musik ja nur entsteht, wenn verschiedene Töne einen schönen Klang und eine Melodie ergeben.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Emily Erdbeer
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX