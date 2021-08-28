Staffel 01 Folge 01 - ErbstreitJetzt kostenlos streamen
Erbstreit - Der letzte Wille ist erst der Anfang
Folge 1: Staffel 01 Folge 01 - Erbstreit
Der erste Fall dreht sich um die Familie Rammerstorfer aus dem oberösterreichischen Traunviertel. Die Brüder Karl und Johann verbindet seit Anfang der 1990er-Jahre ein erbitterter Streit, der sich vor allem um einen verfallenen Bauernhof und das dazugehörige 21 Hektar große Grundstück dreht. Der Streitwert wird auf vier Millionen Euro beziffert. Schikanen und regelmäßige Gerichtstermine stehen beim Brüderpaar an der Tagesordnung, gegenseitige Aufeinandertreffen am Hof werden jederzeit mit Kameras festgehalten. Rechtsanwalt Hubert Niedermayr steht Karl mit Rat und Tat zur Seite und hat bei den streitfreudigen Brüdern alle Hände voll zu tun. Im zweiten Fall macht eine Stiefmutter den Kindern ihres verstorbenen Mannes das Erbe streitig. Die 18-jährige Cornelia und ihr jüngerer Bruder verloren ihren 47-jährigen Vater nach kurzer und schwerer Krankheit. Wäre nicht all das sowieso schon schlimm genug, muss die junge Frau jetzt vor Gericht aussagen und um ihr Erbe streiten.
