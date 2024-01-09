Staffel 01 Folge 03 - ErbstreitJetzt kostenlos streamen
Erbstreit - Der letzte Wille ist erst der Anfang
Folge 3: Staffel 01 Folge 03 - Erbstreit
Folge vom 09.01.2024
Anwalt Hubert Niedermayr hat es in seinem aktuellen Fall mit einem Familienerbstreit zu tun. Ein vermeintlich reicher Mann ist verstorben und hat seine zweite Ehefrau zur Alleinerbin seines Vermögens bestimmt. Seine vier Kinder fordern nun jedoch ihren Anteil - von dem Geld scheint jedoch nichts mehr übrig zu sein. Ein Sohn vermutet, dass die Stiefmutter das Geld bereits auf die Seite geschafft haben könnte.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4