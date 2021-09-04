Staffel 01 Folge 02 - ErbstreitJetzt kostenlos streamen
Erbstreit - Der letzte Wille ist erst der Anfang
Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Erbstreit
48 Min.Folge vom 04.09.2021Ab 6
Über 16 Millionen Euro hat das Wiener Ehepaar Otto und Hilda Swadlo zu Lebzeiten angehäuft. Inzwischen sind beide verstorben - er wurde 91, sie sage und schreibe 105 Jahre alt. Doch nun ist unklar, wer das gewaltige Vermögen erben soll: Die Swadlos hatten keine Kinder und Verwandte scheint es auch nicht zu geben. Drei Parteien erheben Anspruch auf das Millionenerbe. Hildas ehemaliger Arzt, der Wahl-Neffe Andreas sowie entfernte Verwandte aus Polen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Erbstreit - Der letzte Wille ist erst der Anfang
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:REPORTAGE
Produktion:AT, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4