Staffel 01 Folge 02 - Erbstreit

ATVStaffel 1Folge 2vom 04.09.2021
48 Min.Folge vom 04.09.2021Ab 6

Über 16 Millionen Euro hat das Wiener Ehepaar Otto und Hilda Swadlo zu Lebzeiten angehäuft. Inzwischen sind beide verstorben - er wurde 91, sie sage und schreibe 105 Jahre alt. Doch nun ist unklar, wer das gewaltige Vermögen erben soll: Die Swadlos hatten keine Kinder und Verwandte scheint es auch nicht zu geben. Drei Parteien erheben Anspruch auf das Millionenerbe. Hildas ehemaliger Arzt, der Wahl-Neffe Andreas sowie entfernte Verwandte aus Polen.

ATV
