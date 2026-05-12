Staffel 1Folge 1vom 12.05.2026
ESC Sign: Semifinale 1 in GebärdenspracheJetzt kostenlos streamen
ESC Sign (ÖGS)
Folge 1: ESC Sign: Semifinale 1 in Gebärdensprache
129 Min.Folge vom 12.05.2026
Das erste Semifinale des ESC barrierefrei: Alle Songs in Sign-Performance, einer künstlerischen Darbietung von Musik und Text für gehörlose Menschen bzw. Menschen mit einer Hörbehinderung. Der deutschsprachige Kommentar wird live in Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) gedolmetscht. Sendungshinweis: Eurovision Song Contest 2026 - 1. Semifinale, 12. Mai 2026, 21.00 Uhr in ORF 1
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ESC Sign (ÖGS)
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1