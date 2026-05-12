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ESC Sign (ÖGS)

ORF1Staffel 1Folge 1vom 12.05.2026
ESC Sign: Semifinale 1 in Gebärdensprache

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ESC Sign (ÖGS)

Folge 1: ESC Sign: Semifinale 1 in Gebärdensprache

129 Min.Folge vom 12.05.2026

Das erste Semifinale des ESC barrierefrei: Alle Songs in Sign-Performance, einer künstlerischen Darbietung von Musik und Text für gehörlose Menschen bzw. Menschen mit einer Hörbehinderung. Der deutschsprachige Kommentar wird live in Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) gedolmetscht. Sendungshinweis: Eurovision Song Contest 2026 - 1. Semifinale, 12. Mai 2026, 21.00 Uhr in ORF 1

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