ESC Sign: Der Song Contest in GebärdenspracheJetzt kostenlos streamen
ESC Sign (ÖGS)
Folge 3: ESC Sign: Der Song Contest in Gebärdensprache
223 Min.Folge vom 16.05.2026
Das Finale des Eurovision Song Contests barrierefrei: Alle Songs in Sign-Performance, einer künstlerischen Darbietung von Musik und Text für gehörlose Menschen bzw. Menschen mit einer Hörbehinderung. Der deutschsprachige Kommentar wird live in Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) gedolmetscht.
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