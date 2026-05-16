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ESC Sign (ÖGS)

ESC Sign: Der Song Contest in Gebärdensprache

ORF1Staffel 1Folge 3vom 16.05.2026
ESC Sign: Der Song Contest in Gebärdensprache

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ESC Sign (ÖGS)

Folge 3: ESC Sign: Der Song Contest in Gebärdensprache

223 Min.Folge vom 16.05.2026

Das Finale des Eurovision Song Contests barrierefrei: Alle Songs in Sign-Performance, einer künstlerischen Darbietung von Musik und Text für gehörlose Menschen bzw. Menschen mit einer Hörbehinderung. Der deutschsprachige Kommentar wird live in Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) gedolmetscht.

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