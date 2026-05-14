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ESC Sign (ÖGS)

ESC Sign: Semifinale 2 in Gebärdensprache

ORF1Staffel 1Folge 2vom 14.05.2026
ESC Sign: Semifinale 2 in Gebärdensprache

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ESC Sign (ÖGS)

Folge 2: ESC Sign: Semifinale 2 in Gebärdensprache

124 Min.Folge vom 14.05.2026

Das zweite Semifinale des ESC barrierefrei: Alle Songs in Sign-Performance, einer künstlerischen Darbietung von Musik und Text für gehörlose Menschen bzw. Menschen mit einer Hörbehinderung. Der deutschsprachige Kommentar wird live in Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) gedolmetscht. Sendungshinweis: Eurovision Song Contest 2026 - 2. Semifinale, 14. Mai 2026, 21.00 Uhr in ORF 1

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