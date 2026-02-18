Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 18.02.2026: Mein Sohn verdient den Tod
45 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Jason hofft jeden Tag, dass sein Sohn im Gefängnis stirbt - notfalls durch die Hand eines anderen Insassen. Denn obwohl Dylan seit seiner Tat 2016 eine lebenslange Haftstrafe absitzt, findet Jason keinen Frieden und will, dass das Monster in seiner Familie endgültig verschwindet.
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Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Discovery, Inc.