Folge vom 08.04.2026
Meister der ManipulationJetzt kostenlos streamen
Evil - Gesichter des Bösen
Folge vom 08.04.2026: Meister der Manipulation
45 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12
Immer, wenn Chari sich wegen ihres Mannes an die Polizei wendet, wird sie abgewiesen. Die Ermittler schenken den Worten Edwars mehr Glauben als ihr. Als sie ihn verlässt, weiß er sich perfide an ihren Liebsten zu rächen. Und sie beginnt zu ahnen, was sie in ihm ausgelöst hat.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Mystery, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6: Warner Bros. Discovery, Inc.