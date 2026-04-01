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Evil - Gesichter des Bösen

TLCFolge vom 01.04.2026
Vom amerikanischen Traum zur Horrorstory

Vom amerikanischen Traum zur HorrorstoryJetzt kostenlos streamen

Evil - Gesichter des Bösen

Folge vom 01.04.2026: Vom amerikanischen Traum zur Horrorstory

45 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12

Als der Vater der siebenjährigen Deborah Brashers sich in einem Hotelzimmer umbringt, ist sie fassungslos. 20 Jahre lang versucht Deborah seinen Selbstmord zu verstehen - ohne Erfolg. Denn weder sie noch die Polizei ahnen etwas von Roberts Doppelleben als Serienmörder.

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