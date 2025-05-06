William und Christopher CormierJetzt kostenlos streamen
Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 1: William und Christopher Cormier
41 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 16
Die Kindheit der Cormier-Zwillinge ist von ständigen Umbrüchen geprägt, da ihr Vater auf der Suche nach einem festen Job mehrmals mit seiner Familie quer durchs Land zieht. William und Christopher klammern sich deshalb aneinander und leben in ihrer eigenen Welt. Sie entwickeln eine Faszination für ein Fantasy-Kartenspiel und lernen dadurch Sean Dugas kennen. Eine Freundschaft, die Jahre später in einer Katastrophe endet.
Evil Twins - Killer-Zwillinge
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Rive Gauche Intern. Television
