Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 2: Caleb und Joshua Bledsoe
41 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 12
Die Bledsoe-Zwillinge wachsen in schwierigen Verhältnissen auf: Ihr Vater ist Pastor und stellt hohe Erwartungen an seine Söhne, während ihre Mutter ihrem bescheidenen Leben entfliehen möchte. Als sich die Eltern trennen, ziehen sich Caleb und Joshua immer mehr zurück. In ihrer Isolation entwickeln sie eine Faszination für Waffen und Sprengstoff, die schließlich tödliche Konsequenzen hat.
