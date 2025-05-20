Michael und Peter VersluysJetzt kostenlos streamen
Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 5: Michael und Peter Versluys
41 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 16
Die adoptierten Zwillinge Michael und Peter Versluys wachsen in einem liebevollen Zuhause auf. Ihre Eltern sind sehr religiös und erziehen die Kinder im christlichen Glauben. Doch als die Brüder älter werden, kommt ihre dunkle Seite zum Vorschein - und dieser kann nichts Einhalt gebieten.
Evil Twins - Killer-Zwillinge
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Videorechte: Rive Gauche Intern. Television, Bildrechte: Discovery Communications, LLC.
Enthält Produktplatzierungen