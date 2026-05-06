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EXTREME JOBS

Die Plattmacher - Abrissprofis im Einsatz

WELTFolge vom 06.05.2026
Die Plattmacher - Abrissprofis im Einsatz

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EXTREME JOBS

Folge vom 06.05.2026: Die Plattmacher - Abrissprofis im Einsatz

48 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 6

Bagger, Schutzhelm und Presslufthammer zählen zu ihren täglichen Handwerks-Utensilien: Die Bauarbeiter am Inntal-Dreieck bei Rosenheim haben mit dem Abriss einer maroden Autobahnbrücke alle Hände voll zu tun. Die Reportage begleitet die Männer bayrischer Abrissteams beim Ausleben des wohl größten Traums jedes kleinen Jungen.

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