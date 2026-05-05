Goldgrube Schrottplatz - Jedes Teil zähltJetzt kostenlos streamen
EXTREME JOBS
Folge vom 05.05.2026: Goldgrube Schrottplatz - Jedes Teil zählt
49 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6
Von wegen Müll: Auf Deutschlands Schrottplätzen herrscht Goldgräberstimmung. Rund 6.000 Unternehmen sammeln und ordnen hierzulande Ausrangiertes und Weggeworfenes, um es wieder in neuem Glanze erstrahlen zu lassen. Mit welchen technischen Hilfsmitteln wird der vermeintliche Abfall zum wertvollen Rohstoff aufbereitet? Die Reportage ist auf Schrottplätzen und Deponien bundesweit zwischen Schreddern und Stahlscheren auf Spurensuche gegangen.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt