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EXTREME JOBS

140.000 Quadratmeter Wellness - Die größte Therme der Welt

WELTFolge vom 18.05.2026
140.000 Quadratmeter Wellness - Die größte Therme der Welt

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Folge vom 18.05.2026: 140.000 Quadratmeter Wellness - Die größte Therme der Welt

48 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6

Mit einem Gelände so groß wie zwanzig Fußballfelder ist die Therme Erding das größte Thermalbad der Welt. Bis zu zehntausend Besucher pro Tag vergnügen sich hier in neunundzwanzig Becken, fünfundzwanzig Saunen oder auf sechsundzwanzig Rutschen. Die Reportage wirft einen Blick hinter die Kulissen des Thermenkomplexes vor den Toren Münchens und zeigt die verborgene Technik, die aufwendigen Wartungs- und Reinigungsarbeiten und die Features, ohne die der Betrieb der Mega-Anlage nicht möglich wäre.

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