Extreme Makeover: Home Edition

Ein Traumhaus aus der Asche

sixxStaffel 11Folge 3vom 17.03.2026
Folge 3: Ein Traumhaus aus der Asche

41 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12

Nach dem Tod ihres Mannes lebt Elisa mit ihren Kindern in einem düsteren, baufälligen Haus, das von traurigen Erinnerungen erfüllt ist. Joanna und Clea erkennen, dass die alleinerziehende Mutter nicht nur ein neues Zuhause, sondern einen Neuanfang braucht. Mit großem Engagement schaffen sie innerhalb von fünf Tagen ein märchenhaftes Heim, das Chris' Andenken ehrt und Elisa gleichzeitig ermutigt, mutig nach vorn zu blicken.

