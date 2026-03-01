Ein Zentrum für Krebspatienten, Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Extreme Makeover: Home Edition
Folge 7: Ein Zentrum für Krebspatienten, Teil 1
40 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Clea und Joanna stehen vor ihrer bisher größten Herausforderung: Statt eines Hauses renovieren sie diesmal ein Wellnesscenter und eine Familienunterkunft in einem Krebszentrum in Phoenix. Für Clea wird es besonders emotional, denn sie hat selbst Brustkrebs überstanden. Gemeinsam mit ihrem Team haben sie sieben Tage Zeit, um beide Projekte fertigzustellen.
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Extreme Makeover: Home Edition
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Banijay Rights Limited
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