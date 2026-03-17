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Extreme Makeover: Home Edition

Ein Märchenhaftes Zuhause

sixxStaffel 11Folge 4vom 17.03.2026
Ein Märchenhaftes Zuhause

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Extreme Makeover: Home Edition

Folge 4: Ein Märchenhaftes Zuhause

40 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12

Melisha hat vier Pflegekinder adoptiert und möchte ihnen ein richtiges Zuhause schenken. Doch das gekaufte Haus entpuppt sich schnell als Fehlkauf: Defekte Rohre, kaputte Küchenschränke und fehlende Badezimmer machen das Leben zur täglichen Herausforderung. Als alleinerziehende Mutter reicht ihr Gehalt nicht aus, um alle Reparaturen zu finanzieren. Clea und Joanna erkennen, dass die Familie dringend Hilfe braucht.

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