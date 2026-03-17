Ein Märchenhaftes ZuhauseJetzt kostenlos streamen
Extreme Makeover: Home Edition
Folge 4: Ein Märchenhaftes Zuhause
40 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12
Melisha hat vier Pflegekinder adoptiert und möchte ihnen ein richtiges Zuhause schenken. Doch das gekaufte Haus entpuppt sich schnell als Fehlkauf: Defekte Rohre, kaputte Küchenschränke und fehlende Badezimmer machen das Leben zur täglichen Herausforderung. Als alleinerziehende Mutter reicht ihr Gehalt nicht aus, um alle Reparaturen zu finanzieren. Clea und Joanna erkennen, dass die Familie dringend Hilfe braucht.
Weitere Folgen in Staffel 11
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Alle Staffeln im Überblick
Extreme Makeover: Home Edition
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:US, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11: Banijay Rights Limited
Enthält Produktplatzierungen