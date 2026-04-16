Fakt oder Fake vom 17.04.2026Jetzt kostenlos streamen
Fakt oder Fake
Folge 44: Fakt oder Fake vom 17.04.2026
Mit einer besonderen Ausgabe endet die aktuelle Staffel, in der Clemens Maria Schreiner und seine Gäste wieder mit viel Humor Fakten und Fakes erfolgreich aussortiert haben. Im großen Saisonfinale warten bislang ungelöste Fälle auf Barbara Karlich, Christoph Krutzler, Eva Maria Marold, Herbert Prohaska, Christina Kiesler, Rainer Pariasek, Mark Seibert, Missy May, Josh., Peter Klien, Lou Lorenz-Dittlbacher, Fritz Dittlbacher, Dr.Bohl, Tina Ritschl, Alexandra Wachter, Tom Neuwirth, Marianne Mendt und JJ! Clemens Maria Schreiner führt mit Witz und Neugier durch die Sendung und lädt das Publikum ein, noch einmal mitzuraten, zu staunen und sich von verblüffenden Experimenten überraschen zu lassen. Kann man vielleicht sogar Flammen mit einem Laustprecher löschen und hält eine Avocado am Tag das Herz gesund? Erstaunliche Fakten, absurde Fakes, gute Unterhaltung! Bildquelle: ORF/Hans Leitner
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