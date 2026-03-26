Fakt oder Fake vom 27.03.2026Jetzt kostenlos streamen
Fakt oder Fake
Folge 42: Fakt oder Fake vom 27.03.2026
57 Min.Folge vom 26.03.2026
Das Rateteam dieser Ausgabe hat eigentlich den Durchblick – oder doch nicht? Lou Lorenz-Dittlbacher, Fritz Dittlbacher und Satiriker Peter Klien stürzen sich ins Chaos aus fliegenden Frisbees, tödlichen Gladiatoren-Mythen und mysteriösen Roboterhunden aus dem Internet. Klingt absurd? Ist es auch! Und mittendrin: Clemens Maria Schreiner mit einer "heißen" Überraschung. Wer hier noch den Überblick behält, hat schon gewonnen! Bildquelle: ORF/Hans Leitner
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