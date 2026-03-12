Fakt oder Fake vom 13.03.2026Jetzt kostenlos streamen
Fakt oder Fake
Folge 41: Fakt oder Fake vom 13.03.2026
Diesmal ruft Clemens Maria Schreiner eine "Burgenland Spezial"-Ausgabe aus: Eva Maria Marold, Christoph Krutzler und Barbara Karlich sind aus dem östlichsten Bundesland ins Studio gekommen, um sich mit Fakten oder Fakes auseinanderzusetzen. Die Drei bekommen es mit verblüffenden Fragen zu tun, die fürs "richtige Leben" durchaus wichtig sein könnten: Ist es ein Fakt, dass Bier nicht verderben kann oder ist das nur ein Wunschtraum durstiger Mythenfreunde? Lässt sich aus einem simplen Gummihandschuh ein funktionierender Dudelsack bauen? Und: können Kaninchen wirklich Trampolin springen? Die Grenze zwischen "Aha!" und "Na geh bitte!" ist oft erstaunlich dünn. Bildquelle: ORF/Hans Leitner
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