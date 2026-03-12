Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fakt oder Fake

Fakt oder Fake vom 13.03.2026

ORF1Staffel 1Folge 41vom 12.03.2026
Fakt oder Fake vom 13.03.2026

Fakt oder Fake vom 13.03.2026Jetzt kostenlos streamen

Fakt oder Fake

Folge 41: Fakt oder Fake vom 13.03.2026

56 Min.Folge vom 12.03.2026

Diesmal ruft Clemens Maria Schreiner eine "Burgenland Spezial"-Ausgabe aus: Eva Maria Marold, Christoph Krutzler und Barbara Karlich sind aus dem östlichsten Bundesland ins Studio gekommen, um sich mit Fakten oder Fakes auseinanderzusetzen. Die Drei bekommen es mit verblüffenden Fragen zu tun, die fürs "richtige Leben" durchaus wichtig sein könnten: Ist es ein Fakt, dass Bier nicht verderben kann oder ist das nur ein Wunschtraum durstiger Mythenfreunde? Lässt sich aus einem simplen Gummihandschuh ein funktionierender Dudelsack bauen? Und: können Kaninchen wirklich Trampolin springen? Die Grenze zwischen "Aha!" und "Na geh bitte!" ist oft erstaunlich dünn. Bildquelle: ORF/Hans Leitner

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fakt oder Fake
ORF1
Fakt oder Fake

Fakt oder Fake

Alle 1 Staffeln und Folgen