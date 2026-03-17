Family Guy
Folge 11: Made in China
21 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12
Stewie entdeckt ein "Made in China"-Etikett an Ruperts Rücken und taucht daraufhin in die chinesische Kultur ein. Da er vermutet, dass Rupert seine Heimat vermisst, plant er eine Reise nach China, um die Familie des Teddybären ausfindig zu machen. Brian begleitet ihn auf das Abenteuer in den Fernen Osten.
Weitere Folgen in Staffel 24
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Family Guy
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Familie, Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren