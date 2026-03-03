Family Guy
Folge 9: Das Elle-Wort
21 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12
Quagmire trifft sich mit einer mysteriösen Frau, von der er seinen Freunden nichts erzählen will. Peter, Joe und Cleveland beschließen deshalb, ihm nachzuspionieren, um die Identität der Unbekannten herauszufinden. Lois legt Stewie derweil an die Leine, da er auf dem Parkplatz des Supermarkts beinahe überfahren worden wäre.
Family Guy
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1999
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
