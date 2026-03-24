Family Guy
Folge 12: Einen Schritt voraus
21 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 16
Brian terrorisiert die ganze Nachbarschaft mit seinem Bellen. Deshalb muss er nun ein Halsband tragen, das ihm einen elektrischen Schlag verpasst, sobald er zu laut ist. Lois möchte derweil, dass Chris sich sportlich betätigt, um seine Gesundheit zu verbessern. Er schnuppert in einige Sportteams der Schule hinein und entdeckt ein Talent für schnelles Gehen.
Weitere Folgen in Staffel 24
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Family Guy
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom, Comedy
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH