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Family Guy

Einen Schritt voraus

ProSieben MAXXStaffel 24Folge 12vom 24.03.2026
Einen Schritt voraus

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Folge 12: Einen Schritt voraus

21 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 16

Brian terrorisiert die ganze Nachbarschaft mit seinem Bellen. Deshalb muss er nun ein Halsband tragen, das ihm einen elektrischen Schlag verpasst, sobald er zu laut ist. Lois möchte derweil, dass Chris sich sportlich betätigt, um seine Gesundheit zu verbessern. Er schnuppert in einige Sportteams der Schule hinein und entdeckt ein Talent für schnelles Gehen.

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