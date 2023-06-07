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Fang des Lebens: Abenteuer in Norwegen

Das Nordkap

DMAXFolge vom 07.06.2023
Das Nordkap

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Fang des Lebens: Abenteuer in Norwegen

Folge vom 07.06.2023: Das Nordkap

45 Min.Folge vom 07.06.2023Ab 12

Die ersten Reaktionen waren positiv, aber noch hat Sig Hansen in Skandinavien nichts erreicht. Deshalb soll seine Tochter in Norwegen ein Event organisieren. Während der Skipper seine Fangkörbe zu Wasser lässt, lädt Mandy potenzielle Geschäftspartner auf der kleinen Insel Mortholmen vor der Küste von Åkrehavn zu einem Dinner ein. Ein Koch soll dort ein Vier-Gänge-Menü mit Trollkrabben zubereiten, um den Lieferanten und Vertriebshändlern mit Beziehungen zu Hotels und Kreuzfahrtunternehmen aufzuzeigen, dass sich mit der Spezies gutes Geld verdienen lässt.

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