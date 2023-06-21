Fang des Lebens: Abenteuer in Norwegen
Folge vom 21.06.2023: Vater im Herzen
44 Min.Folge vom 21.06.2023Ab 6
Sig Hansen denkt beim Krabbenfischen in der Heimat seiner Vorfahren sehr viel an seinen Vater. Der hat ihm beigebracht, dass man Zusagen einhält und sich nicht von widrigen Umständen unterkriegen lässt. Deshalb ist Aufgeben für den Skipper keine Option. Seine Besatzung lässt trotz schlechter Ausbeute erneut die Fangkörbe zu Wasser. Jake Anderson ergeht es in Skandinavien ähnlich wie seinem guten Freund. Das Treffen mit seiner Cousine war für den Kapitän der „Stalbas“ wie eine Zeitreise in die Vergangenheit. Dabei hat er sehr viel über seine Familie gelernt.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.