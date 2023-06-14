Fang des Lebens: Abenteuer in Norwegen
Folge vom 14.06.2023: Jakes Geheimnis
45 Min.Folge vom 14.06.2023Ab 6
Sig Hansen ist der Erste, der ihn Norwegen Jagd auf Trollkrabben macht. Bis dato wurde diese Spezies nicht kommerziell gefangen. Deshalb stellt sich die Frage: Wo soll der Skipper seine Körbe auswerfen? Ein alter Freund der Familie gibt Sig wertvolle Tipps. Jake Anderson wandelt ebenfalls in den Fußstapfen seiner Vorfahren. Er möchte mehr über seine Wurzeln erfahren und trifft sich in Skandinavien mit seiner Cousine Silje. Clarke Pederson übernimmt an seiner Stelle das Kommando auf der „Stalbas“. Ist der unerfahrene Neuling dieser Aufgabe gewachsen?
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.