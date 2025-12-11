Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Zahlen lügen nicht

DMAXFolge vom 11.12.2025
Zahlen lügen nicht

Zahlen lügen nichtJetzt kostenlos streamen

Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 11.12.2025: Zahlen lügen nicht

44 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12

Die „Northwestern“ bekommt die Eiszange der Beringsee zu spüren. In den nördlichen Fanggründen für Bairdi-Krabben haben Sig Hansen und seine Crew mit einem frostigen Phänomen zu kämpfen: gefrierende Gischt. Die tonnenschweren Eispakete, die sich an Deck anhaften, haben bereits ganze Schiffe versenkt! Unterdessen legt Jake Anderson ein beachtliches Tempo beim Einholen der Körbe hin. Durch den Profit erhofft sich der Kapitän einen Eigentümeranteil an der „Titan Explorer“ zu erwerben. Auch an Bord der „Wizard“ geht es heiß her. Keith Colburn sieht sich gezwungen, ein aufmüpfiges Greenhorn zu feuern.

Alle verfügbaren Folgen