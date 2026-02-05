Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 05.02.2026: Treibjagd
44 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12
Da Keith Colburn wegen seiner Rückenverletzung zu einem Arztbesuch in Anchorage gezwungen ist, übernimmt sein Bruder Monte vorübergehend das Kommando auf der „Wizard“. Jenseits des 166. Längengrads, im westlichen Fanggebiet für Bairdi-Krabben, geraten die Crew und das Schiff prompt in eine prekäre Lage, als bei schwerem Seegang die Steuerung streikt! Hunderte Kilometer entfernt müssen auch andere Besatzungen der Fangflotte schwierige Situationen meistern: Die „Aleutian Lady“ erleidet einen Wassereinbruch und auf der „Northwestern“ bricht Kapitän Sig Hansen ohnmächtig unter Deck zusammen.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.