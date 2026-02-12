Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 12.02.2026: Bonus für den Schwiegersohn
44 Min.Folge vom 12.02.2026Ab 12
Bald geht für die Fangflotte im Beringmeer eine kraftraubende Wintersaison zu Ende. Aber bevor die Seeleute heim zu ihren Familien fahren, müssen noch zig Tonnen Krustentiere an Deck geholt werden! Da die Fischfabriken in wenigen Tagen schließen, geben die geschundenen Crews noch einmal alles, damit die Kasse zum Saisonabschluss stimmt. Da heuer auch Schneekrabben gefangen werden dürfen, stehen die Chancen auf Gewinnmaximierung gut. Während die „Wizard“ im hohen Norden fette Beute macht, rückt Kapitän Jake Anderson seinem Ziel - die „Titan Explorer“ zu kaufen - ein großes Stück näher.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.