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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Die Schreckschraube

DMAXFolge vom 25.12.2025
Die Schreckschraube

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 25.12.2025: Die Schreckschraube

44 Min.Folge vom 25.12.2025Ab 12

400 Kilometer nordöstlich von Dutch Harbor geraten zwei Urgesteine der Fangflotte aneinander, Sig Hansen und Keith Colburn. Auf der Jagd nach Bairdi-Krabben haben sich die zerstrittenen Beringsee-Veteranen ausgerechnet den selben Hotspot an einem untermeerischen Abhang ausgesucht! Aber als die „Northwestern“ wegen eines Seils in der Schiffsschraube Probleme bekommt, verpflichtet der Ehrenkodex der Seeleute die „Wizard“ zur Hilfe. Auch die „Aleutian Lady“ gerät in eine prekäre Situation. Nachdem das Schiff von einer gewaltigen Welle getroffen wurde, sind jede Menge Kabel durchgeschmort. Jetzt müssen Sophia und Rick ohne Radar und Echolot navigieren.

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