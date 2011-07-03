Aufbruch ins Ungewisse - Teil 1Jetzt kostenlos streamen
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 03.07.2011: Aufbruch ins Ungewisse - Teil 1
44 Min.Folge vom 03.07.2011Ab 12
Acht Monate nach dem tragischen Tod von Captain Phil Harris sticht die „Cornelia Marie“ wieder in See. Seine Söhne Jake und Josh halten das Andenken ihres Vaters in Ehren und setzen seine Arbeit in der Beringsee fort - so wie es sich Phil Harris immer gewünscht hat. Die Verantwortung auf dem Schiff trägt nun Phils langjähriger Freund Derrick Ray. Doch an die neue Rangordnung an Deck müssen sich einige erst gewöhnen: Mechaniker Steve und der frisch gebackene Kapitän geraten schon bald heftig aneinander. Eine erste Bewährungsprobe für den Skipper, der in dieser Saison beweisen muss, ob er wirklich das Zeug hat, in die Fußstapfen einer Legende zu treten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-8, Season 10-21: Warner Bros. Discovery, Inc.