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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Aller Anfang ist schwer

DMAXFolge vom 17.07.2011
Aller Anfang ist schwer

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Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas

Folge vom 17.07.2011: Aller Anfang ist schwer

45 Min.Folge vom 17.07.2011Ab 6

Saint Matthew Island - die unbewohnte Insel ist auf dem Weg Richtung Norden für lange Zeit das letzte Stück Festland, das die Krabbenfischer zu Gesicht bekommen werden. Westlich des Eilands gibt Derrick Ray, der neue Skipper auf der "Cornelia Marie", seiner Besatzung das Kommando zum Einholen der Fangkörbe. Das Schicksal der Crew liegt nun in seinen Händen. Die Männer können nur hoffen, dass ihr neuer Captain bei der Suche nach den reichsten Fanggründen den richtigen Riecher hat. Doch aller Anfang ist bekanntlich schwer...

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