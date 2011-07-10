Aufbruch ins Ungewisse - Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas
Folge vom 10.07.2011: Aufbruch ins Ungewisse - Teil 2
44 Min.Folge vom 10.07.2011Ab 12
Der Wind bläst aus Nordwest, und die Maximaltemperatur beträgt fünf Grad Celsius: Die neue Fangsaison ist erst 36 Stunden alt, als ein riesiges Sturmtief auf die Fangboote zukommt. Die „Bristol Bay“, das Gebiet in dem sich die Männer gerade bewegen, ist für tückische Gezeitenströmungen und heftige Unwetter bekannt. Und wie es aussieht, wird es schon in der kommenden Nacht für die Seeleute äußerst ungemütlich werden. Aus diesem Grund treiben die Kapitäne ihre Besatzungen zu Höchstleistungen an: Die Fangkörbe müssen alle ins Wasser, bevor das große Schaukeln beginnt.
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Genre:Reality, Dokumentation, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-21: Warner Bros. Discovery, Inc.