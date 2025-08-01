Jörg's Wintertagebuch: Zander und HechtJetzt kostenlos streamen
Fang mal was
Folge 56: Jörg's Wintertagebuch: Zander und Hecht
26 Min.Ab 12
Jörg Ovens nimmt Euch für einige Angeltage mit an seine Lieblingsgewässer in Nordfriesland und zeigt Euch, wie er dort Zander und Hechte auf die Schuppen legt.
Genre:Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Oliver Krage