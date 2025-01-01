Fang mal was
Folge 16: Kanal räuber mit Blinker
11 Min.Ab 12
Willkommen bei "Fang mal was", der Angelshow mit Jörg Ovens. Begleitet den sympathischen Nordfriesen am Wasser und nehmt Tipps fürs Anglerleben mit. Die Räuber stehen nicht nur auf Gummi und Köderfisch - sie mögen auch kleine Blinker.
Fang mal was
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Oliver Krage