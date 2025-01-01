Zander und Hechte in der TreeneJetzt kostenlos streamen
Fang mal was
Folge 9: Zander und Hechte in der Treene
26 Min.Ab 12
Willkommen bei "Fang mal was", der Angelshow mit Jörg Ovens. Begleitet den sympathischen Nordfriesen am Wasser und nehmt Tipps fürs Anglerleben mit. In dieser Folge ist Jörg unterwegs an der Treene.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fang mal was
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Oliver Krage