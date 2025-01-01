Zander im Hafen vs Hecht mit PoseJetzt kostenlos streamen
Fang mal was
Folge 6: Zander im Hafen vs Hecht mit Pose
30 Min.Ab 12
Willkommen bei "Fang mal was", der Angelshow mit Jörg Ovens. Begleitet den sympathischen Nordfriesen am Wasser und nehmt Tipps fürs Anglerleben mit. In dieser Folge müssen Jörg und Olli getrennt ans Wasser.
Genre:Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Oliver Krage