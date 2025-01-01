Matschjes am Nord-Ostsee-KanalJetzt kostenlos streamen
Fang mal was
Folge 11: Matschjes am Nord-Ostsee-Kanal
19 Min.Ab 12
Willkommen bei "Fang mal was", die Angelshow mit Jörg Ovens. Begleitet den sympathischen Nordfriesen am Wasser und nehmt Tipps fürs Anglerleben mit. Am Nord Ostsee Kanal ist Dank der Verbindung zur Nord- und Ostsee Heringe zu fangen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fang mal was
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Oliver Krage