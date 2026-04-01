Laster und Legenden - Deutschlands LKW-SammlerJetzt kostenlos streamen
FASZINATION LKW
Folge vom 01.04.2026: Laster und Legenden - Deutschlands LKW-Sammler
46 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Bei dem Wort „Oldtimer“ denkt man kaum zuerst an alte LKW. Dabei gibt es viele Menschen, die ein Faible für alte Trucks haben und all ihre Zeit und Energie in die Erhaltung der Riesen investieren. Allein die Nutzfahrzeuge Veteranen Gemeinschaft (NVG) zählt knapp eintausend Mitglieder. So unterschiedlich wie die Nostalgie-Trucks selbst, sind auch ihre Besitzer. Die Reportage besucht große und kleine LKW-Liebhaber und zeigt, warum ihre Lieblinge noch lange nicht reif für den Schrottplatz sind.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6