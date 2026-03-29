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FASZINATION LKW

Faszination LKW - Einsatz in Polen

WELTFolge vom 29.03.2026
Faszination LKW - Einsatz in Polen

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FASZINATION LKW

Folge vom 29.03.2026: Faszination LKW - Einsatz in Polen

42 Min.Folge vom 29.03.2026Ab 6

Die Dokumentation eröffnet einen eindrucksvollen Blick in die Welt des intermodalen Transports in Polen und Europa. Sie zeigt, wie Schiene, Straße und Seeweg präzise ineinandergreifen, um Waren effizient und umweltschonend zu bewegen. Moderne Containerterminals, innovative Technologien und die Menschen hinter den Abläufen stehen im Fokus. Ein spannender Einblick in eine Branche, die Flexibilität fordert und die Logistik von morgen prägt.

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