Faust
Folge 4: Ciao Bruno
Faust geht wieder auf Verbrecherjagd. Zum vierten Mal arbeitet er als verdeckter Ermittler. Anlass ist ein rätselhafter Mord, der schon bald für Faust lebensgefährlich werden soll. Student Andreas Wilfart wird erschossen aufgefunden. Sein Bruder Paul ist erschüttert und verwirrt: Woher kommt die große Geldsumme, die in Andreas' Wohnung gefunden wird. Die Spur führt Faust zu Autohändler Lommel, für den der Ermordete Gelegenheitsarbeiten übernommen hat. Faust gelingt es, von Lommel als Verkäufer angestellt zu werden. Schon bald kommt Faust dahinter, dass Lommel offensichtlich in dubiose Geschäfte verwickelt ist. Zusammen mit einigen Italienern, deren Verbindungen zur Mafia mehr als deutlich werden, schmuggelt er gestohlene Fahrzeuge mit gefälschten Papieren ins Ausland. Aber warum musste Andreas Wilfart sterben? Und welche Rolle spielt die schöne Tatjana? Bevor Faust die verzweigten Wege der Täter aufdecken kann, kommen seine Widersacher hinter seine wahre Identität?
